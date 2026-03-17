Riaprire il dialogo con la città sui temi più caldi, Ztl e dehors, e allo stesso tempo mettere in piedi una maggioranza solida fino alla fine della consiliatura. È questa la linea emersa dal tavolo del centrodestra convocato dal sindaco Massimiliano Sanna, che stavolta è riuscito a riunirsi dopo il flop di venerdì per l’assenza di Forza Italia e Partito Sardo d’Azione.

Attorno al primo cittadino i rappresentanti dei partiti: Annalisa Mele (Riformatori), Vincenzo Pecoraro e Antonio Iatalese (Udc), Fulvio Deriu (FdI), Domenico Gallus e Davide Tatti (Psd’Az), Giancarlo Mameli e Gigi Mureddu (Sardegna al Centro 20Venti). Ed è proprio 20Venti l’elemento politico chiave. «Si è preso atto della disponibilità a collaborare al raggiungimento degli obiettivi programmatici», fa sapere il primo cittadino. Tradotto: la maggioranza si allarga e si mette in sicurezza. «Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di procedere con nuovo impulso all’attuazione del programma».

Sui nodi più delicati, invece, si cambia passo: «si è convenuto di proseguire l’azione di dialogo e confronto con la città, con l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni possibili prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni». Il primo banco di prova è imminente: domani il bilancio di previsione torna in consiglio. E stavolta, con i numeri rafforzati da 20Venti, il sindaco non dovrebbe correre rischi.

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