Una nuova area sportiva sta sorgendo ad Albagiara. Infatti, nell’area a nord del paese, accanto al campo sportivo e alla palestra, è terminata l’area fitness e partiranno a breve i lavori nel campo polivalente. La zona dedicata al fitness all’aperto, finanziata con 100mila euro (progetto assieme al Comune di Ales di 200mila euro in totale), ha al suo interno gli attrezzi per la ginnastica, un campetto da basket e un tappeto elastico.

Il campetto polivalente, invece, verrà rimesso a nuovo e ospiterà nuovamente le discipline di calcio a 5, volley e tennis, grazie ad un contributo di 350mila euro (279mila dalla regione e 71mila di cofinanziamento comunale). Albagiara avrà così un polo sportivo completo a disposizione del territorio. “Con questi interventi – commenta il sindaco Marcello Pilloni – stiamo recuperando un campetto polivalente già esistente, con la possibilità di effettuare diverse discipline. L’area fitness era, invece, una richiesta arrivata dai cittadini e siamo riusciti a realizzarla”.

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