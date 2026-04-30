Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione per il triennio 2026-28. L'assemblea civica, guidata da Gianbattista Ledda, ratifica la manovra finanziaria che prevede circa 4 milioni e 700mila euro di spese per il 2026, 1milione e 200mila per l'anno successivo e la stessa cifra per il 2028.

Manovra finanziaria per il funzionamento dell’ente, che comprende importanti progetti nel territorio tra cui assetto idrogeologico, poi servizi essenziali per la comunità: politiche sociali, istruzione e lavoro. «Una gestione equilibrata che prevede importanti investimenti e realizzazione di opere pubbliche orientate allo sviluppo, in grado di garantire qualità dei servizi e sostenibilità economica», commenta il primo cittadino.

La gestione generale delle spese correnti per l’anno corrente e per il personale prevede una spesa di competenza di 600mila. Le politiche sociali e assistenza sanitaria 348mila euro, di cui 191mila di interventi per la disabilità, 58mila per assistenza anziani e 70mila per il sostegno alle famiglie.

Per la tutela del territorio e ambiente sono previsti 1 milione 932mila, di cui 1 milione e 200mila per la difesa del suolo e assetto idrogeologico, e 950mila per la realizzazione di un laghetto collinare per la riserva idrica antincendio. Ci sono poi 540mila per sviluppo sostenibile del territorio montano, e 45mila per la raccolta differenziata. Sport e tempo libero 455mila euro. Tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico-culturale 137mila euro.

Bilancio che consente il mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza e la realizzazione di importanti opere per il territorio.

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