Finestre che non si aprono, aria ferma e tende “deteriorate e presumibilmente sature di polveri”: nelle aule della scuola di via Solferino, a Oristano, scatta l’allarme e la segnalazione finisce in un’interrogazione urgente in Consiglio comunale.

Nel documento, firmato da Francesco Federico, insieme a Francesca Marchi, Carla Della Volpe, Speranza Perra, Massimiliano Daga, Maria Obinu, Umberto Marcoli e Giuseppe Obinu. si parla di “non adeguata salubrità” degli ambienti, con criticità che riguardano anche un’aula della primaria “Sacro Cuore”, assegnata agli alunni dopo la dichiarata inagibilità della precedente.

Il nodo centrale è rappresentato da finestre “bloccate e non apribili”, una condizione che “impedisce un adeguato ricambio d’aria” e che, insieme ai tendaggi usurati, contribuirebbe a peggiorare la qualità dell’aria negli spazi scolastici.

Le conseguenze, secondo quanto riportato, sono già evidenti: “Episodi di tosse, starnuti e possibili reazioni allergiche”, con la necessità, in alcuni casi, di procedere allo spostamento degli studenti. Una situazione che comporta “condizioni non idonee alla permanenza prolungata”.

Da qui la richiesta al sindaco e alla Giunta di chiarire se siano a conoscenza della situazione, “quali verifiche siano state effettuate o si intendano effettuare con urgenza” e “quali interventi immediati si intendano adottare”, indicando anche le tempistiche per la risoluzione definitiva della problematica.

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