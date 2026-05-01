La Giunta comunale di Bosa, guidata dal sindaco Alfonso Marras, ha approvato la delibera che autorizza la richiesta di rinnovo della concessione in uso gratuito del Castello Malaspina, uno dei beni storici più rappresentativi della città. Il Castello, di proprietà dello Stato e concesso al Comune dal 2003, è attualmente gestito in base all’atto sottoscritto nel 2017 con l’Agenzia del Demanio, in scadenza il 31 maggio 2026.

La normativa prevede che la richiesta di rinnovo venga presentata almeno otto mesi prima della scadenza, condizione che l’amministrazione ha rispettato con questo provvedimento. La Giunta ha ribadito che sussistono pienamente i presupposti per mantenere l’uso gratuito del compendio, in virtù delle finalità istituzionali e culturali perseguite dal Comune.

Il Castello, risalente al XIII secolo, rappresenta infatti un presidio identitario e turistico fondamentale per Bosa, oggetto negli anni di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione..

Un passaggio amministrativo decisivo per garantire continuità nella gestione di uno dei simboli più importanti della città e per proseguire il percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio storico bosano.

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