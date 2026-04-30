Terremoto a Boroneddu: il sindaco Serafino Angelo Mele ieri ha rassegnato le dimissioni a tre anni esatti dalle elezioni che lo avevano portato, con il suo gruppo ,alla guida del piccolo centro del Guilcier. Di poche parole il primo cittadino in questo momento: “Ho maturato questa scelta in seguito a delle divergenze con alcuni componenti della Giunta, in particolare due assessori che hanno dimostrato di non essere in linea con le scelte del gruppo”. Non aggiunge altro il primo cittadino. Neppure chiarisce quali siano i due assessori ribelli tra Silvano Lostia (che ha anche l'incarico di vicesindaco) Sabrina Oppo e Antonello Cardia. Le dimissioni, se non saranno ritirate entro venti giorni, saranno definitive. E a quel punto di aprirà la strada del commissario.

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