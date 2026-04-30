Giornata significativa per la vita democratica di Norbello e Domusnovas Canales, dove è stata presentata ufficialmente la lista civica Futura, guidata dalla candidata sindaca Daniela Meloni. Una proposta che, come sottolinea la stessa Meloni, nasce «dall’impegno e soprattutto dal coraggio in un contesto che negli ultimi anni non ha favorito il confronto politico».

«Dopo dieci anni – afferma Meloni – i cittadini avranno finalmente la possibilità di scegliere tra due liste. È un ritorno alla democrazia sostanziale, quella che vive di pluralismo, idee diverse e partecipazione reale». La candidata sottolinea come l’obiettivo non sia quello di “fare promesse dell’ultima ora”, ma di proporre «un metodo diverso, una gestione dei beni comuni trasparente e partecipata tutto l’anno, non solo a ridosso del voto».

Al centro del programma, spiega Meloni, c’è l’idea di un Comune “aperto”: «Vogliamo amministratori presenti fisicamente, tempi certi per le risposte, uffici efficienti, cura costante del territorio. Dalla manutenzione delle strade alla scuola, dal decoro urbano al sostegno alle famiglie, ogni scelta dovrà essere condivisa e spiegata. Amministrare significa servire, non comandare».

La candidata ha poi presentato la squadra che la accompagnerà nella competizione elettorale: Francesca Angioni, Giovanna Gallisai, Alessandro La Rocca, Velio Leo, Mariella Manca, Antonio Medde (Lello), Gianfranca Meloni, Antonio Giuseppe Morittu (Pino), Alessandro Mura, Antonio Pinna, Raffaele Piras e Maura Rita Pireddu. «Siamo persone diverse, con competenze diverse, ma unite dall’obiettivo di rendere il paese più giusto, più dinamico e più vicino ai cittadini», ha dichiara la candidata sindaca.

Meloni ha richiamato anche il senso di isolamento percepito negli ultimi anni: «Abbiamo visto indebolirsi servizi, opportunità e relazioni. Aprirsi al territorio deve tornare a essere una ricchezza, la nostra identità e il nostro futuro».

In vista delle elezioni del 7 e 8 giugno, la candidata conclude con un messaggio diretto: «Noi ci siamo. Con coraggio, con trasparenza, con la volontà di restituire a Norbello e Domusnovas Canales un futuro all’altezza della loro storia».

© Riproduzione riservata