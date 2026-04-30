La comunicazione pubblica cambia passo e il Comune prova a non restare indietro. Luca Benedetti sarà il social media manager dell'Ente: è lui il vincitore della selezione pubblica, chiusa con il primo posto conquistato per un soffio sull’altro candidato .

Benedetti entrerà nello staff del sindaco come funzionario Social Media e Digital Manager, con incarico a tempo pieno per tre anni. Il profilo richiesto dal bando prevedeva laurea e almeno due anni di esperienza nella gestione di social network, siti web e contenuti multimediali .

La selezione si è sviluppata in una prova scritta tecnico-pratica e in un colloquio orale: al centro la gestione dei canali istituzionali, la produzione di contenuti, la pianificazione della strategia digitale e l’analisi dei dati, con attenzione anche alla gestione delle crisi comunicative. Valutate inoltre le conoscenze normative, dalla comunicazione pubblica alla privacy, insieme a inglese, competenze informatiche e capacità relazionali.

L’obiettivo è rafforzare la presenza online dell’ente e rendere più efficace il dialogo con i cittadini.

© Riproduzione riservata