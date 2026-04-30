L'assemblea non si è ancora tenuta, ma sta già facendo discutere. I motivi sono diversi: prima di tutto perché è stata convocata a pochi giorni dalla presentazione delle liste comunali, poi perché negli ultimi dieci anni i cittadini non sono mai stati convocati per discutere delle linee blu e, soprattutto, perché l'organizzazione dei parcheggi lungo tutte le marine, che partirà i primi giorni di giugno, è già stata approvata. Il documento è stato pubblicato nell'albo pretorio diversi giorni fa. Con anche le tariffe.

L'amministrazione comunale di San Vero Milis, guidata dal sindaco Luigi Tedeschi, che salvo colpi di scena si presenterà come candidato sindaco per la terza volta, ha convocato un'assemblea pubblica che si terrà lunedì 4 maggio alle 18 nell'aula consiliare.

Come si legge nella convocazione, apparsa anche sul sito istituzionale, "durante l'incontro verrà illustrato il progetto relativo all'istituzione dei parcheggi a pagamento per la stagione estiva 2026". Si legge inoltre che sarà presente l'ingegner Enrico Giordano, incaricato della progettazione, insieme al personale dell'Ufficio tecnico comunale, a disposizione per fornire chiarimenti e rispondere alle domande dei cittadini. Ed è proprio Giordano a fare il punto della situazione: "Lo scorso anno, soprattutto nelle borgate, si sono verificati diversi problemi, ecco perché il Comune ha deciso di organizzare un incontro con i cittadini per illustrare il sistema della sosta, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei pass per i residenti. È la stessa ditta che gestisce i parcheggi, la Sis, ad aver chiesto all'amministrazione di essere il più chiari possibile. L' incontro servirà a chiarire eventuali dubbi. È una riunione informativa. Trovo lodevole che un'amministrazione uscente voglia dare ai cittadini tutte le informazioni possibili per evitare problemi. Poteva fregarsene, invece no". "Convocare un'assemblea sui parcheggi a pagamento il 4 maggio, ovvero quattro giorni prima della fine di questo Consiglio comunale, è un'iniziativa inutile e tardiva", commenta invece Andrea Atzori, l'altro candidato sindaco a San Vero Milis, "l'ascolto dei cittadini va fatto prima di deliberare, non dopo".

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