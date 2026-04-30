Il Comune di Baressa ha pubblicato un bando per l’assegnazione di contributi ordinari a favore delle associazioni, per l’annualità 2026. L’intervento è in favore di associazioni culturali non aventi scopo di lucro e di associazioni di volontariato in ambito socio-sanitario, annualità 2026. Al bando sono ammesse le iniziative e le manifestazioni culturali che mirano alla promozione e allo sviluppo nel campo socio culturale che valorizzino il territorio comunale di Baressa. Gli interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse entro il 15 giugno. La manifestazione di interesse potrà avvenire tramite PEC all'indirizzo (indirizzo protocollo@pec.comune.baressa.or.it) o con consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell'Ente. L'avviso e la modulistica è consultabile sul sito del Comune.

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