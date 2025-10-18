Le ripetute proroghe non sono bastate: il Comune di Oristano avverte, senza iscrizione niente mensa. A oltre un mese dall’avvio dell’anno scolastico, sono ancora numerosi gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle primarie a tempo pieno che ogni giorno usufruiscono del pasto senza essere regolarmente iscritti al servizio. Una situazione che mette in difficoltà l’organizzazione comunale, costretta a gestire un servizio “a domanda individuale”, cioè dimensionato sul numero effettivo degli iscritti.

Per andare incontro alle famiglie e consentire la regolarizzazione delle posizioni ancora aperte, il Comune ha deciso di concedere un’ulteriore proroga fino al 27 ottobre 2025. Ma stavolta l’amministrazione è categorica: oltre questa data, i pasti non saranno più garantiti a chi non risulterà formalmente iscritto.

La domanda deve essere compilata online sul Portale dei servizi scolastici oppure presentata all’Ufficio Informacittà. Il servizio mensa è partito il 15 settembre, dopo una doppia proroga estiva che avrebbe dovuto consentire a tutti di mettersi in regola. Ora, però, il messaggio è chiaro: chi non si iscrive, resta senza pasto.

