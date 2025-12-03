L'attesa è finita. Diventa operativa la rete di distribuzione del gas del Consorzio Industriale Provinciale, infrastruttura strategica per competitività e sostenibilità del territorio. Venerdì scorso nell'area industriale di Santa Giusta si sono svolte con esito positivo le prove tecniche finali alla presenza dei tecnici del Consorzio, di Tecnogas - incaricata della manutenzione della rete -, di Higas, gestore del deposito costiero di Gnl - e di Medea Gas, responsabile della rete cittadina. Ma non solo. Contestualmente è stato eseguito anche l’allaccio con la rete urbana. Ora quindi le imprese dell’Agglomerato Industriale possono richiedere l’attivazione del servizio per le proprie esigenze energetiche. Si tratta della prima rete di distribuzione del gas in Sardegna direttamente collegata a un terminal costiero e della prima rete operativa all’interno di un’area industriale dell’Isola. Un’infrastruttura che segna un passaggio decisivo verso un modello energetico più efficiente, competitivo e sostenibile, e che rende il territorio attrattivo anche per Imprese con fabbisogni energetici elevati.

L’opera, finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Industria con 3.500.000 euro, si sviluppa per circa 18 chilometri e copre quasi integralmente il Corpo Centrale e il Corpo Nord dell’Agglomerato Industriale, collegandosi poi alla rete di distribuzione di Oristano all’incrocio tra via del Porto e via Cagliari. Dal punto di vista operativo il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese curerà la gestione tecnica della rete, mentre la vendita del gas alle Imprese avverrà in regime di libero mercato, con accesso aperto a tutti gli operatori in possesso dei requisiti normativi. Ad oggi, ha presentato formale manifestazione di interesse per l’attività di vendita Higas srl.

