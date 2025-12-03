Nuova iniziativa del Comune di Pau che nelle scorse ore ha annunciato i contributi per la sterilizzazione dei cani e dei gatti.

L’obiettivo dell’ente è quello di combattere il randagismo e promuovere il benessere degli amici a quattro zampe, concedendo un rimborso che copre fino al 90% della spesa totale sostenuta per la sterilizzazione degli animali.

«Il Comune – commenta la sindaca Alessia Valente - si impegna concretamente al fianco dei cittadini, offrendo un contributo che copre una percentuale significativa delle spese veterinarie per la sterilizzazione del cane o gatto di proprietà».

​Per accedere al rimborso, sarà obbligatorio che l'animale sia regolarmente microchippato o venga microchippato (iscritto all'anagrafe canina/felina) contestualmente alla sterilizzazione. ​«La sterilizzazione – conclude Valente - non è solo un atto di cura verso l' animale, ma un pilastro fondamentale nella prevenzione del randagismo. Si dà uno stop alle cucciolate indesiderate, meno abbandoni e una migliore salute dell’animale».

