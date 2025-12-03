L’obiettivo è valorizzare l’accoglienza nelle cantine durante il mese di dicembre. Nella Cantina Contini 1898 di Cabras domenica 21 dicembre andrà in scena “Cantine Aperte a Natale”, l’iniziativa del Movimento Turismo del Vino. Un appuntamento che offre ai visitatori un’occasione per vivere gli spazi produttivi della più antica cantina della Sardegna nel periodo natalizio, tra degustazioni - incluso il vin brulé -, momenti musicali e proposte pensate per le feste. La cantina aprirà alle 11:30 e, alle 12, su richiesta, sarà possibile partecipare alla visita guidata che include anche l’accesso alla storica bottaia dove riposano le Vernacce di Oristano, oltre a un percorso pensato per far scoprire la ricca produzione della cantina tra rossi, bianchi e rosé. Dal primo pomeriggio, dalle 14, l’atmosfera sarà animata dal sassofono di Chef du Sax e dal dj set di Sandro Atzena.

Alle 16 è prevista una degustazione di vin brulè preparata dal sommelier e ambassador della Cantina, Andrea Balleri, seguita alle 16:30 dal concerto del gruppo Santafè. La serata proseguirà dalle 19 alle 21:30 con un nuovo dj set di Sandro Atzena. Per tutta la giornata saranno presenti lo street food di Golden Pork (di Baratili San Pietro) e le castagne arrosto. A partire dal 21 dicembre e per tutto il periodo delle festività, la cantina rimarrà aperta per accogliere chi desidera visitare gli spazi di produzione o programmare una degustazione in un momento più tranquillo. Oltre all’evento del 21 dicembre, la Cantina Contini resterà aperta anche nei giorni 22, 23, 24, 27, 29, 30 e 31 dicembre, e poi 2, 3 e 5 gennaio, per chi desidera visitare gli spazi produttivi o regalarsi una degustazione durante le festività. In queste giornate sarà possibile scegliere tra i sette percorsi di visita e degustazione prenotabili online, pensati per approfondire la storia della cantina, le tecniche di vinificazione e le principali etichette.

© Riproduzione riservata