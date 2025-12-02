Potrebbe finalmente cessare l’incubo degli allagamenti causati dalle piogge intense, che mettono a dura prova diverse zone della città, in particolare via Gramsci, via XX Settembre e l’ultimo tratto del Corso, dove le condotte di raccolta non riuscivano più a garantire un deflusso regolare delle acque. L’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato ai Lavori Pubblici, ha predisposto un piano di interventi strutturali per oltre 500 mila euro, con l’obiettivo di risolvere definitivamente i disagi.

Un primo cantiere partirà nei prossimi giorni: il rifacimento del collettore tra le vie Gramsci, Buozzi e XX Settembre, con un investimento di 22 mila euro dal bilancio comunale. A seguire, grazie a un finanziamento della Regione Sardegna, sarà realizzata una nuova rete di raccolta all’incrocio tra Corso e via Cugia, un punto critico da anni soggetto a innumerevoli allagamenti.

Parallelamente, prosegue lo studio generale sullo stato delle condotte nel centro e nel quartiere Tirassegno, per programmare ulteriori interventi laddove le reti non garantiscono il corretto deflusso delle acque. Si tratta di un piano organico che punta a restituire sicurezza e vivibilità ai cittadini, trasformando l’acqua piovana da problema cronico a risorsa gestita con efficienza.

