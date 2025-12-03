In concomitanza con l’arrivo del periodo natalizio, anche a Gonnosnò sono in programma i primi appuntamenti dedicati. Il Comune, infatti, organizza per domenica 7 dicembre, a partire dalle 17.30, il “Concerto di Natale”. Nella Chiesa Parrocchiale Sant’Elena Imperatrice, infatti, si esibiranno 4 cori: il “Coro Polifonico Laconese” di Laconi, il “Coro Polifonico Cantos de Janas” di Gesturi, il “Coro Polifonico Ghentiana” di Ruinas e il “Coro Polifonico Sini” di Sini. La partecipazione è aperta a tutti e a fine esibizione è prevista una piccola degustazione.

