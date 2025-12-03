Domenica 7 dicembre fa tappa a Curcuris il secondo appuntamento della prima edizione del “Festival del Monte Arci – Letture dai Margini”, presentato dai Comuni di Curcuris, Ales e Pau, in collaborazione con i servizi bibliotecari, l’Istituto comprensivo di Ales e le associazioni locali (Associazione casa natale “Antonio Gramsci” e Pro loco Curcuris). Un’iniziativa che rappresenta un intreccio di parole, musica, paesaggi e riflessioni civili. Il titolo del festival nasce dal desiderio di esplorare la marginalità intesa non come limite ma come punto d’osservazione individuale, collettivo e, soprattutto, privilegiato. Dopo l’evento di metà novembre ad Ales, domenica 7 il festival si sposta a Curcuris, nei locali della Scuola dell’Infanzia. Ospite della serata sarà l’avvocato penalista e magistrato onorario Fabrizio Bartelloni che, dalle 17.30, presenterà il suo saggio “Al vostro posto non ci so stare. Dei delitti e delle pene secondo Fabrizio De André”.

Nel libro vengono analizzati e scandagliati gli itinerari percorsi da De André nell’affrontare i temi della legge, della giustizia e della pena. A dialogare con l’autore saranno l’avvocato Mauro Trogu e il giurista Federico Bacco. L’incontro sarà impreziosito dagli interventi musicali curati dalla tribute band Zirichiltaggia, tributo a De André. L’appuntamento è aperto a tutti. L’ingresso è gratuito.

