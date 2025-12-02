Cantieri aperti a Boroneddu, dove il Comune sta portando avanti diversi interventi sul territorio. Al cimitero è stato realizzato uno spazio coperto per ricevere le condoglianze, sistemate le fontanelle e gli impianti idrici su tutti i lati, effettuati lavori di manutenzione nella camera mortuaria e nell’ossario, realizzato un muro in pietra a vista e ripristinato il cancello automatico.

Sono stati inoltre realizzati nuovi loculi, a cui se ne aggiungeranno altri, mentre ulteriori 150 mila euro dalla Regione finanzieranno opere di ampliamento e messa in sicurezza.

Un altro bando regionale ha portato nelle casse comunali 100 mila euro, destinati al ripristino di un pozzo storico, alla manutenzione dei murales e all’acquisto di arredi per piazza Savoia. Per il parco Urgo arriveranno 380 mila euro, che serviranno a valorizzarlo con nuovi camminamenti e un percorso attrezzato.

Sarà messa in sicurezza anche una parte della provinciale con la realizzazione di nuovi muri di contenimento, grazie a 100 mila euro stanziati dalla Provincia.

Altri 100 mila euro sono stati destinati al risanamento dell’ex museo della fiaba e a interventi nelle case comunali. Infine, 250 mila euro verranno impiegati per mettere in sicurezza i ponti di Palai e Uschei, mentre ulteriori 150 mila euro del bilancio comunale saranno destinati alle strade rurali.

© Riproduzione riservata