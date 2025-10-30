Oristano, schianto sulla provinciale 292: perde il controllo dell’auto e finisce fuori stradaIl conducente è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in codice giallo in ospedale
Incidente in mattinata sulla SP 292, nei pressi dell’ingresso di Donigala Fenughedu.
Per cause da accertare il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.
Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre la vittima dalle lamiere mettendo in sicurezza lo scenario.
Il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario giunto sul posto e trasportato in codice giallo all’ospedale di Oristano.
Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.
(Unioneonline)