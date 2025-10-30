Incidente in mattinata sulla SP 292, nei pressi dell’ingresso di Donigala Fenughedu.

Per cause da accertare il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre la vittima dalle lamiere mettendo in sicurezza lo scenario.

Il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario giunto sul posto e trasportato in codice giallo all’ospedale di Oristano.
Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

