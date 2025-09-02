Salgono a 14 i casi di positività al virus della West Nile nella provincia di Oristano. Il contagio diagnosticato nella giornata di oggi, che segue quello di ieri, riguarda una settantaseienne residente nel Campidano: si trova ricoverata nel reparto di medicina dell'ospedale San Martino.

Dopo l’accertamento, il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha fatto scattare immediatamente tutte le misure previste per il caso: indagine epidemiologica e circoscrizione dell’area dell’abitazione della donna per consentire una disinfestazione più approfondita nel raggio dei 200 metri dalla sua casa.

Nelle scorse settimane erano risultati positivi al virus altri tre ultrasettantenni, sei ultrasessantenni, un ultraquarantenne, due ultraottantenne e un ultranovantenne. Di questi 13 contagiati, 10 sono ancora ricoverati in diversi ospedali, mentre i restanti sono stati dimessi e hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata