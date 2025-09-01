Un uomo ottantaseienne del Campidano di Oristano è risultato positivo al virus della West Nile. Si tratta del tredicesimo caso di Febbre del Nilo diagnosticato nel corso del 2025 nella provincia di Oristano. L’ultraottantenne è ricoverato nel reparto di Medicina dell’ospedale San Martino di Oristano.

Dopo l’accertamento, il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha fatto scattare immediatamente tutte le misure previste per il caso: indagine epidemiologica e circoscrizione dell’area dell’abitazione del contagiato, per consentire una disinfestazione più approfondita nel raggio dei 200 metri dalla sua casa.

Nelle scorse settimane erano risultati positivi al virus altri tre ultrasettantenni, sei ultrasessantenni, un ultraquarantenne, un ultraottantenne e un ultranovantenne. Di questi dodici contagiati, nove sono ancora ricoverati in diversi ospedali, mentre tre sono stati dimessi e hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni.

(Unioneonline)

