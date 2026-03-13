“I cartelli stradali nei varchi di accesso al centro storico, nell’area individuata per l’istituzione della Zona a traffico limitato (ZTL), sono stati posizionati secondo il programma inizialmente previsto e anche a seguito delle segnalazioni presentate sono stati temporaneamente coperti al fine di evitare possibili fraintendimenti o dubbi tra gli automobilisti”.

Non un passo indietro, ma una pausa tecnica per rivedere alcuni aspetti del progetto. L’amministrazione comunale chiarisce così la decisione di coprire i cartelli installati nei punti di accesso al centro storico dove dovrebbe entrare in vigore la nuova Ztl. Una scelta temporanea, spiegano dal Comune, legata alla necessità di valutare alcune possibili modifiche alla disciplina del traffico ipotizzata nei mesi scorsi.

Circa un mese fa era stato avviato il posizionamento della nuova segnaletica nei varchi di accesso, con l’indicazione degli orari previsti dalla delibera approvata a giugno, che aveva parzialmente modificato la precedente regolamentazione della zona a traffico limitato.

Nel frattempo, però, il quadro politico è cambiato. Il tema della Ztl è infatti rientrato nel confronto interno alla maggioranza, dopo la presa di posizione di una parte dei consiglieri che aveva chiesto di rivedere il provvedimento prima dell’attivazione dei varchi. Un passaggio che si è inserito nella crisi politica culminata con l’azzeramento e la successiva ricomposizione della giunta.

Per questo, in via provvisoria, la segnaletica resterà coperta fino alla conclusione delle verifiche e delle valutazioni in corso. Solo dopo aver definito eventuali correttivi alla disciplina del traffico si procederà con l’avvio della Ztl.

L’applicazione delle nuove regole nel centro storico sarà accompagnata da una comunicazione istituzionale dedicata, con l’obiettivo di garantire ai cittadini e agli utenti della strada la massima chiarezza sulle modalità di accesso e circolazione nell’area interessata.

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