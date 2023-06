Il vertice della maggioranza del Comune di Oristano finisce con una fumata nera. Una crisi che sembra ormai irreversibile.

A decretarne la fine lo stesso sindaco Massimiliano Sanna che prende carta e penna e scrive: «Alla luce dell’incontro odierno non si intravede nessuna possibilità di proseguire questa esperienza di governo. E’ stata formulata al tavolo una proposta giudicata irricevibile. Le due diverse posizioni all’interno della maggioranza parrebbero inconciliabili, il senso profondo di responsabilità nei confronti della città mi impone una riflessione seria ed il massimo impegno per definire tutti i progetti attualmente in scadenza. Ho intenzione di rivolgermi alla parte viva e attiva della città di Oristano affinché i progetti in essere, ed i tanti fondi a disposizione della città, non vadano dispersi».

