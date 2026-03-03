Colpo di scena a Oristano: in meno di 24 ore il sindaco azzera e ricompone la giunta, cambia due pedine e prova a blindare la maggioranza. Fuori Ivano Cuccu (Oristano al Centro) e Carmen Murru (Udc), dentro Giulia Murgia. Una mossa rapida, che arriva dopo l’uscita di Oristano al Centro dalla coalizione e riapre gli equilibri politici in Consiglio.

«Il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, ha firmato il decreto di nomina della nuova Giunta comunale». Fanno parte dell’esecutivo: Maria Bonaria Zedda (vice sindaco con delega ad ambiente, igiene e decoro, verde pubblico e privato, polizia ambientale e servizi cimiteriali); Simone Prevete (cultura, organismi partecipati, turismo, pubblica istruzione, patrimonio culturale, bilancio, programmazione e personale); Valentina de Seneen (attività produttive, mercati e aree mercatali, zone economiche speciali); Antonio Franceschi (sport, impiantistica sportiva, politiche giovanili, turismo sportivo, spettacolo); Giulia Murgia (servizi sociali, Plus, politiche abitative, associazionismo, pari opportunità); Gianfranco Licheri (lavori pubblici, servizi tecnologici, manutenzioni, toponomastica, frazioni, borgate e quartieri).

Sanna conserva la delega alla Polizia urbana e mantiene l’interim su urbanistica e tutela del territorio, edilizia residenziale, usi civici, viabilità, patrimonio, energia, trasporti e parcheggi.

«L’esecutivo nasce al termine di un confronto politico serio e approfondito, avviato nelle ultime settimane per verificare la solidità della maggioranza e la prospettiva amministrativa da qui alla conclusione della consiliatura», dichiara il sindaco, «il nuovo assetto è il risultato di una sintesi necessaria per garantire stabilità, coerenza programmatica e capacità decisionale in una fase particolarmente delicata. In questo contesto ho ritenuto opportuno procedere a un avvicendamento che ha riguardato Ivano Cuccu e Carmen Murru. A entrambi va il mio ringraziamento sincero per l’impegno, la competenza e i risultati conseguiti. La scelta non è legata al lavoro svolto, che riconosco e apprezzo, ma esclusivamente alla necessità di ricomporre un quadro politico più solido e funzionale al prosieguo dell’azione amministrativa».

E ancora: «Prendo atto della decisione del gruppo consiliare Oristano al Centro di uscire dalla maggioranza», aggiunge Sanna, «si tratta di una scelta politica che rispetto, ma che ha inevitabilmente imposto una riflessione complessiva sugli equilibri dell’esecutivo e sugli strumenti per assicurare continuità e stabilità al governo della città. In questo scenario si inserisce il dialogo avviato con Sardegna al Centro 20Venti, che sta valutando la possibilità di contribuire in modo diretto al percorso amministrativo. L’obiettivo rimane quello di rafforzare la maggioranza attorno a un programma condiviso, nell’interesse esclusivo della città e con la volontà di portare a compimento gli impegni assunti con i cittadini».

© Riproduzione riservata