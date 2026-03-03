I turisti saranno accolti all'interno dell'Info Point mobile, che sarà allestito all'interno della Casa dell'Intreccio. L'obiettivo è quello di fornire ai vacanzieri tutte le informazioni sul territorio, su cosa visitare, come raggiungere i luoghi di pregio e dove andare a mangiare. Il Comune di Santa Giusta è alla ricerca di due operatori da assumere nell'ambito del Servizio Civile Universale. Possono partecipare al bando i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. È possibile presentare le domande entro e non oltre le 14 dell'8 aprile 2026. La selezione dei candidati sarà a cura del Comune. Gli interessati possono consultare il bando per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale, con la descrizione dei progetti ammessi, pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili. Le procedure selettive prevedono la valutazione dei titoli e delle esperienze indicati nella domanda di partecipazione e un colloquio. Anche il progetto promosso dal Comune di Santa Giusta ha una durata di 12 mesi, per un totale di 25 ore lavorative a settimana.

Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 519,47 euro, l'attestato di fine servizio, la certificazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro. Inoltre, per i giovani che partecipano al servizio civile per la sua intera durata, è prevista la riserva di posti nei concorsi pubblici. Il Comune fa sapere che, per chi avesse bisogno di supporto per la presentazione della domanda, è attivo presso la biblioteca lo sportello di facilitazione digitale, disponibile su prenotazione il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 18, mentre il martedì l'apertura è limitata alla fascia pomeridiana dalle 15 alle 18. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 342 6182403, oppure scrivere a facilitazione@comune.santagiusta.or.it o consultare i profili social ufficiali.

