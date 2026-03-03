L'obiettivo è quello di incentivare il riciclo della plastica e migliorare la qualità della raccolta differenziata. Il Comune di Zeddiani lancia il concorso “Persona Riciclona 2026”.

L’iniziativa nasce nell’ambito dell’adesione al Programma sperimentale Mangiaplastica promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, grazie al quale il Comune ha acquistato, con fondi ministeriali, l’eco-compattatore installato in via IV Novembre, nei pressi della ex scuola media e della palestra comunale. Il concorso premierà i cittadini che, dal primo marzo al trenta aprile 2026, conferiranno il maggior numero di bottiglie di plastica nella macchina “Mangiaplastica”: ogni bottiglia varrà un punto ai fini della classifica finale.

Possono partecipare tutti i residenti titolari di un’utenza Tari in regola con i pagamenti e i componenti del loro nucleo familiare. Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune o presso l’Ufficio Anagrafe. «Con questa iniziativa vogliamo premiare i comportamenti virtuosi e rafforzare la cultura del rispetto ambientale nella nostra comunità», fanno sapere dal Comune.

Il primo classificato avrà in regalo una bicicletta. Dal secondo al quinto posto è previsto uno sconto del cinquanta per cento sulla Tari. Dal sesto al quindicesimo classificato un buono spesa da 30 euro.

© Riproduzione riservata