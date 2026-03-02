Telefoni muti, linee internet in tilt e mezza città è isolata da ore. A Oristano una serata di caos e disagi per tantissimi residenti, ma anche per lavoratori e imprese, che hanno avuto grosse difficoltà nel lavoro.

Le prime avvisaglie che qualcosa non andava si sono avute nel primo pomeriggio: messaggi bloccati nelle chat, telefoni che non davano alcun segno di vita. E poi nessuna connessione alla rete. I problemi si sono registrati con diversi gestori, per alcuni risultano bloccate soltanto le linee fisse per altri invece anche la telefonia mobile è off.

Il gestore dell’infrastruttura di rete fissa, FiberCop, comunica che «il disservizio è causato dall’assenza di alimentazione in una centrale di telecomunicazione. Le attività di ripristino sono iniziate già nel primo pomeriggio e proseguiranno senza interruzioni con l’obiettivo di risolvere il problema nel più breve tempo possibile».

© Riproduzione riservata