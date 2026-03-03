Questa volta il tema è delicato: si parlerà di sclerosi multipla. Prosegue a Bauladu il percorso delle anteprime di Boghis a S’Imbressi, il festival dedicato agli incontri di resistenza e ai temi sociali e territoriali contemporanei, in avvicinamento all’edizione 2026. Domenica 8 marzo, alle 17,30, presso Casa Zoccheddu Erdas, in via San Lorenzo 15, si terrà la presentazione del libro “Infinito. La mia guerra contro la sclerosi multipla” di Maria Sole Fogliato.

L’incontro offrirà alla comunità un momento di ascolto e confronto sul tema della sclerosi multipla, attraverso una testimonianza che unisce esperienza personale e consapevolezza pubblica. Interverranno Fabrizio Fiori, presidente della sezione provinciale Aism di Oristano, e Alessia Usai, referente dell'associazione di Cagliari. L’intero ricavato della vendita dei libri sarà devoluto alla sezione provinciale di Oristano. Per l’occasione, i volontari distribuiranno piante di gardenia e ortensia a fronte di una donazione, a sostegno della ricerca scientifica e dei servizi dedicati alle

persone colpite dalla malattia.

«Le anteprime di Boghis a S’Imbressi - spiega Alberto Di Felice, della direzione artistica dell'evento - rappresentano un cammino di avvicinamento al festival estivo 2026 e si propongono come spazi di riflessione pubblica nel territorio di Bauladu, rafforzando il dialogo tra cultura, comunità e temi sociali di rilevanza attuale. L’idea è quella di costruire, in un piccolo paese del Montiferru, momenti di approfondimento che mettano in dialogo comunità e questioni contemporanee».

