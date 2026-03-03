Se ne parlava dal 2019, tra annunci e rallentamenti burocratici. Ora il polo didattico regionale dei Vigili del fuoco a Oristano compie il passo decisivo: il Comune ha aggiudicato in via definitiva i lavori alla 3M S.r.l. di Austis.

La nuova struttura sorgerà accanto all’attuale comando provinciale, tra via del Porto e via Libeccio, e punta a diventare un punto di riferimento per tutta la Sardegna. Un edificio su tre piani con aula magna da 100 posti, aule attrezzate, spazi per l’addestramento e posti letto per ospitare corsisti e personale anche da altre province e regioni. Non solo formazione iniziale, ma anche aggiornamento continuo ed esercitazioni operative.

L’intervento, finanziato dal Ministero dell’Interno per oltre 3,6 milioni di euro, è stato affidato dopo una gara negoziata con dieci imprese invitate e sei offerte presentate. La prima classificata è stata esclusa per ribasso anomalo, così l’appalto è passato alla seconda in graduatoria per un importo complessivo di circa 3,4 milioni di euro Iva compresa.

Ora si attende l’apertura del cantiere: il tempo previsto per completare l’opera è di 660 giorni dalla consegna dei lavori.

