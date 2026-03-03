Simaxis, lavori alla nuova condotta: stop all’erogazione dell’acquaDisagi in vista nella giornata di giovedì 5 marzo: tecnici di Abbanoa impegnati in via San Simaco
Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel Comune di Simaxis, giovedì 5 marzo i tecnici di Abbanoa effettueranno il collegamento alla rete idrica esistente della nuova condotta realizzata in via San Simaco. Come fanno sapere da Abbanoa, «per l’esecuzione dei lavori si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica in via San Simaco dalle 8.30 fino al termine dell’intervento: si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni».
Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che, alla ripresa dell’erogazione, l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.