"Essere genitori di bambini da 0 a 5 anni", appuntamento a GonnoscodinaL’iniziativa è in programma per venerdì 6 marzo
Il Comune di Gonnoscodina organizza un appuntamento dedicato ai genitori delle prime fasce d’età.
Venerdì 6 marzo, a partite dalle 16, nei locali dell'Ex scuola dell'infanzia del paese, si terrà infatti un incontro tematico dal titolo "Essere genitori di bambini da 0 a 5 anni. Specificità e sfide". Sarà un'occasione per i genitori di approfondimento, riflessione e confronto, condotto dalla Dottoressa Miriam Cau, psicologa del servizio di Sportello d'ascolto del Comune, su un tema di grande attualità.