Il ricordo di Riccardo Ortu diventa un concorso letterario nazionale. Il Comune di Oristano ha approvato il bando della prima edizione di “Tradizioni di Paese”, iniziativa inserita nel programma della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” 2026 e dedicata alla memoria del giovane appassionato di scrittura.

L’iniziativa nasce su proposta dell’associazione I Germogli, in collaborazione con la Biblioteca comunale, con l’obiettivo di promuovere la lettura, la scrittura creativa e la valorizzazione delle tradizioni e dell’identità delle comunità locali. Il concorso vuole trasformare il ricordo di Riccardo Ortu, scomparso nel 2020 a soli 18 anni a causa di una grave malattia, in un’occasione di partecipazione culturale aperta sia ai cittadini sia al mondo della scuola, coinvolgendo in particolare gli istituti superiori del territorio.

Il Comune provvederà alla pubblicazione del bando sul sito istituzionale e alla sua diffusione attraverso ogni altro canale ritenuto utile per favorire la massima partecipazione. Gli istituti scolastici riceveranno inoltre il materiale con l’invito a promuovere il concorso tra docenti e studenti.

Per l’organizzazione dell’iniziativa l’amministrazione comunale ha già stanziato mille euro, mentre la Biblioteca comunale affiancherà l’associazione I Germogli nelle attività di segreteria, promozione e supporto tecnico alla futura commissione giudicatrice, che sarà nominata con un successivo provvedimento.

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