Ammontano complessivamente a settemila euro i contributi che la la Giunta Comunale ha deliberato di assegnare ai comitati organizzatori delle principali festività religiose del 2026. Con queste risorse l’amministrazione guidata dal sindaco Oreste Pilade Veniero Ricci ha deciso di sostenere le celebrazioni in onore di Sant’Antonio Abate, Sant’Isidoro, San Giovanni Battista e dei Santi Daniele, Vitalia e Francesco. La scelta si legge nela delibera è, "motivata dalla volontà di tutelare e valorizzare le tradizioni storiche e religiose profondamente radicate nella comunità, prevede l’assegnazione diretta dei fondi ai quattro comitati storici, senza necessità di bando pubblico, riconoscendo la loro unicità e il ruolo centrale nella vita sociale di Asuni".

In particolare, 500 euro andranno ai comitati di Sant’Antonio Abate, Sant’Isidoro e San Giovanni Battista, mentre il Comitato di Santa Vitalia riceverà 5.000 euro, con possibilità di integrazione qualora si rendano disponibili ulteriori risorse". I contributi saranno liquidati solo dopo la presentazione di un programma dettagliato e della rendicontazione delle spese sostenute, a garanzia della trasparenza e della corretta gestione dei fondi pubblici. La delibera conferma l’impegno dell’amministrazione comunale per la salvaguardia delle tradizioni e il rafforzamento dell’identità locale.

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