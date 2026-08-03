Il Movimento Turismo del Vino Sardegna è pronto a inaugurare l'ottava edizione regionale di Calici di Stelle, in programma venerdì 7 agosto, dalle 19 alle 24, nel centro storico di Cabras.

L'edizione 2026 segna un importante traguardo per la manifestazione, che grazie alla collaborazione con il Comune di Cabras trasformerà il borgo lagunare nella capitale del vino della Sardegna per una sera. Tra piazze, vicoli e scorci ricchi di storia, il pubblico potrà vivere un viaggio attraverso i territori vitivinicoli dell'Isola, incontrando i produttori e degustando oltre 150 etichette in un contesto unico, dove la cultura del vino dialoga con due simboli dell'identità cabrarese: la Vernaccia di Oristano e la Bottarga di Muggine, eccellenze nate dall'incontro tra mare, stagni e campagne.

Con 30 cantine provenienti da tutta la Sardegna, un ricco programma culturale, musica dal vivo, street food d'autore e migliaia di visitatori attesi, Calici di Stelle 2026 si presenta come il più grande appuntamento dedicato al vino dell'anno nell'Isola e uno dei principali eventi enoturistici del Mediterraneo.

L'inaugurazione è prevista alle 19, negli spazi della Cantina Contini, con la tavola rotonda "Il Vino come Destinazione - Strategie e prospettive per un turismo attivo tutto l'anno". Interverranno Valeria Pilloni, presidente del Movimento Turismo del Vino Sardegna; Alessandro Contini, della Cantina Contini; Andrea Abis, sindaco di Cabras; Francesco Agus, assessore regionale dell'Agricoltura; Roberto Ripa, giornalista e critico enologico. A moderare l'incontro sarà il giornalista Enrico Gaviano.

Dalle 19.30 prenderanno il via le degustazioni lungo il percorso del centro storico con i banchi delle trenta cantine partecipanti, provenienti da ogni territorio vitivinicolo della Sardegna.

Dalle 20 in piazza Eleonora, spazio anche alla gastronomia con Eat's Calici di Stelle, che per il quarto anno firma la proposta street food della manifestazione, riunendo chef presenti nelle principali guide gastronomiche, giovani talenti e realtà artigianali provenienti da tutta la Sardegna.

La musica accompagnerà l'intera serata: dalle 19 alle 22 Lauretta DJ animerà piazza Eleonora; alle 21 , in piazza Vittorio Emanuele III, saliranno sul palco gli Space Germs; alle 21.30, in piazza Azuni, si esibirà la Scuola Civica di Musica. Gran finale dalle 22.00 con il DJ set di Simon, ancora in piazza Eleonora.

Valeria Pilloni, presidente del Movimento Turismo del Vino Sardegna e alla guida della Su'entu Agricola, commenta: «Siamo arrivati all'ottava edizione regionale di Calici di Stelle. Oggi il Movimento riunisce quaranta cantine in tutta l'Isola e trenta saranno protagoniste a Cabras. È la più ampia rappresentazione del vino sardo in un unico evento».

Il sindaco di Cabras, Andrea Abis, dichiara: “Calici di Stelle rappresenta una delle principali novità dell'Estate Cabrarese 2026. Siamo felici di ospitare l'edizione regionale della manifestazione, che porterà migliaia di visitatori nel nostro centro storico».

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