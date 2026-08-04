Avrebbe abusato della ex moglie e della figlia, quando era poco più che una bambina. Oltre alla violenza sessuale ci sarebbe stata anche una lunga serie di maltrattamenti in famiglia. Con queste accuse pesantissime per un disoccupato 48enne si sono aperte le porte del carcere di Massama. L’uomo è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri in esecuzione di una ordinanza di misura cautelare in carcere firmata dalla giudice Federica Fulgheri.

Oggi l’interrogatorio di garanzia per il 48enne, difeso dall’avvocato Fabio Costa: la giudice ha convalidato la misura in carcere.

Secondo quanto emerso dall’indagine dei carabinieri gli episodi risalgono ad alcuni anni fa. I due coniugi erano separati da tempo e nel 2024, dopo che il disoccupato aveva avuto altri guai giudiziari, la ex moglie aveva deciso di ospitarlo nella sua casa.

Dopo qualche tempo di convivenza tutto sommato tranquilla, sarebbero iniziati i maltrattamenti con continui insulti, offese e discussioni all’indirizzo della donna anche in presenza della figlia.

L’uomo però sarebbe andato anche oltre con approcci sessuali spinti sfociati in veri abusi sia nei confronti della ex moglie che della ragazzina. La situazione sarebbe andata avanti per diverso tempo poi è stata la quattordicenne a trovare la forza per raccontare cosa era costretta a subire in quella casa. Poi la denuncia, le indagini dei carabinieri, fino all’ordinanza del Tribunale che ha disposto l’arresto.

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