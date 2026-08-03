Un incubo che ritorna, come ogni anno. Proprio ora che tutte le borgate marine sono invase dai turisti che alloggiano nelle case vacanza, senza dimenticare i tanti residenti e gli operatori commerciali.

Sulla costa di San Vero, ieri sera, dalle 21, è mancata l'acqua. Dall'inizio della stagione estiva è la seconda volta che accade per così tante ore: è ricominciata a scorrere dai rubinetti, ma con una pressione bassissima, solo oggi a fine mattinata. Un disagio che è durato quindi per 15 ore.

Tante le proteste e le telefonate arrivate in Comune. Interviene Marco Fenu, consigliere con la delega alle manutenzioni: «L'interruzione dell'erogazione è stata causata dal blocco delle pompe di rilancio che alimentano l'acquedotto di Capo Mannu dall'impianto di S'Aneighedda. Il fermo è stato provocato dal malfunzionamento di uno strumento che misura la portata dell'acqua in condotta, reso inattivo dalla presenza di sabbia accumulatasi nella vasca».

Fenu spiega poi come sta intervenendo il Comune. «Fin dal primo momento l'amministrazione comunale, insieme agli uffici tecnici e agli operai comunali, è impegnata nel coordinamento degli interventi con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi per cittadini, residenti e turisti. Purtroppo gli impianti presentano criticità che emergono progressivamente e che richiedono interventi continui, ma ogni problematica viene affrontata con tempestività. Parallelamente alla gestione dell'emergenza - va avanti - stiamo portando avanti un importante lavoro di miglioramento dell'intero sistema idrico. In queste settimane siamo riusciti ad aumentare la disponibilità di acqua di circa 10 litri al secondo, un risultato significativo che sta già contribuendo a rendere più efficiente il servizio».

Ma non solo. «Sono inoltre in fase di completamento gli interventi di sostituzione delle condotte di collegamento dei pozzi numeri 2 e 3, che presentavano perdite rilevanti. Le nuove tubazioni entreranno in esercizio nel corso di questa settimana e consentiranno di ridurre le dispersioni, migliorare la portata e garantire maggiore continuità al funzionamento degli impianti - spiega Fenu - Contemporaneamente stiamo ultimando la messa in servizio di un ulteriore pozzo».

«Rivolgiamo infine un appello a tutti i cittadini, ai residenti delle seconde case e ai turisti affinché utilizzino l'acqua con senso di responsabilità, evitando gli sprechi e limitando gli usi non essenziali. In una fase come questa, la collaborazione di ciascuno è fondamentale per garantire il servizio a tutta la comunità e consentire un più rapido ritorno alla normalità. L'Amministrazione continuerà ad aggiornare tempestivamente la popolazione sull'evoluzione della situazione e sull'avanzamento degli interventi».

© Riproduzione riservata