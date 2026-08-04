Dai campi di Samugheo al lago di Como, fino al ritorno nella sua Sardegna. È un secolo di storia, lavoro e affetti quello che oggi celebra Maria Rita Cabula, nuova centenaria di Oristano.

Nata il 4 agosto 1926, prima di otto fratelli, Maria Rita ha conosciuto fin da giovanissima il valore del lavoro, aiutando la famiglia nei campi prima di dedicarsi con maestria all’arte del telaio. Accanto all’attività artigianale ha sempre coltivato due grandi passioni, il ricamo e la lettura, che l’hanno accompagnata lungo tutto il suo percorso di vita.

Negli anni Sessanta si era trasferita a Bellagio, sul lago di Como, insieme al marito Giovanni Loi per motivi di lavoro. Dal loro matrimonio sono nati tre figli e, con il passare degli anni, la famiglia si è allargata con sei nipoti e quattro pronipoti. Dopo la scomparsa del marito, nel 2007, Maria Rita ha scelto di tornare nella sua Sardegna, stabilendosi a Oristano per vivere accanto alla figlia e al nipote.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la visita del sindaco Massimiliano Sanna, che ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità cittadina, consegnando alla festeggiata una targa ricordo in segno di affetto e riconoscenza per il prestigioso traguardo raggiunto.

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