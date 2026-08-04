Dalla dismissione al rilancio: il Comune di Ales mette all'asta l'ex carcereL'amministrazione ha avviato formalmente le procedure per la locazione dell’edificio di via don Milani
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Nuova vita per l'ex carcere comunale di Ales. L'amministrazione ha avviato formalmente le procedure per la locazione dell’edificio di via don Milani, pubblicando un avviso d'asta pubblica (il documento sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).
L'obiettivo dell'ente è affidare la struttura attraverso una procedura trasparente aperta a persone fisiche e giuridiche in possesso dei requisiti di legge, puntando a rilanciare lo stabile.
Il canone a base d'asta è fissato a 600 euro mensili. La gara si terrà con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base, senza alcun limite prefissato. E il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare l’immobile anche in presenza di una sola offerta valida.
Il contratto avrà una durata di 9 anni, rinnovabili per un ulteriore biennio. Per poter partecipare alla gara, gli interessati dovranno effettuare preventivamente un sopralluogo obbligatorio della struttura.
Gli interessati a partecipare dovranno inoltre far pervenire il proprio plico sigillato, con la documentazione amministrativa e l'offerta economica, all'ufficio protocollo del Comune di Ales entro e non oltre le ore 14 del 4 settembre 2026.
L'apertura pubblica dei plichi e lo svolgimento della gara avranno luogo il 9 settembre 2026, alle ore 10, presso la sede comunale di corso Cattedrale n. 53.