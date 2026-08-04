Ghilarza, al via le iscrizioni alla Scuola civica di musicaI corsi si articoleranno in 25 lezioni individuali annuali per una durata di 30 minuti ciascuna
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Al via le iscrizioni per la scuola civica di musica Guilcier-Barigadu. Vanno inviate entro il 25 settembre all’indirizzo info@comune.ghilarza.or.it o tramite Pec a protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it.
Quella della scuola civica di musica è una realtà attiva dal 2012 che, nel corso degli anni, è cresciuta richiamando molti iscritti e proponendo anche tante attività. I corsi proposti sono per: violino, chitarra classica ed elettrica, basso elettrico, canto classico, moderno e corale, propedeutica musicale, coro voci bianche, batteria e percussioni, pianoforte e tastiera moderna, musica elettronica, organetto e fisarmonica, musica d’insieme, clarinetto e flauto traverso, sassofono e tromba, launeddas, canto a chitarra, teoria e analisi musicale, guida all’ascolto.
Previste quote di contribuzione di 120 euro per i corsi individuali e di 60 per quelli collettivi per i residenti nei Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Soddì, Sorradile, Tadasuni e Ulà Tirso.
I corsisti di altri Comuni pagheranno invece 150 euro. I corsi si articoleranno in 25 lezioni individuali annuali per una durata di 30 minuti ciascuna ad eccezione dei corsi relativi alle discipline di musica d'insieme e propedeutica musicale che avranno una durata di 60 minuti. Le lezioni avranno inizio indicativamente nel mese di novembre 2026 e termineranno presumibilmente nel mese di giugno 2027.