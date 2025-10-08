Oristano, raffica di controlli antidroga: in azione anche le unità cinofileDecine di denunce all’autorità giudiziaria e segnalazioni alla Prefettura
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Raffica di controlli della Guardia di Finanza di Oristano contro lo spaccio di stupefacenti.
Sotto la lente dei militari, in azione anche con le unità cinofile, le aree litoranee a maggiore afflusso turistico e i luoghi di aggregazione giovanile, così come le stazioni ferroviarie, le fermate degli autobus, le piazze centrali e gli ingressi dei maggiori istituti scolastici della provincia.
L’attività ha portato alla denuncia di sei persone, una delle quali minorenni, per spaccio e alla segnalazione di oltre venti persone, di cui quattro minorenni, alla Prefettura come consumatrici di sostanze illegali.
Grazie al fiuto dei cani antidroga “Crest”, un pastore belga malinois, e “Sirius Black”, un pastore tedesco, i finanzieri sono anche riusciti a scovare a bordo di un’auto un involucro contenente un ingente quantitativo di marijuana, con il conducente della vettura che è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria.
(Unioneonline)