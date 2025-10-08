Raffica di controlli della Guardia di Finanza di Oristano contro lo spaccio di stupefacenti.

Sotto la lente dei militari, in azione anche con le unità cinofile, le aree litoranee a maggiore afflusso turistico e i luoghi di aggregazione giovanile, così come le stazioni ferroviarie, le fermate degli autobus, le piazze centrali e gli ingressi dei maggiori istituti scolastici della provincia.

L’attività ha portato alla denuncia di sei persone, una delle quali minorenni, per spaccio e alla segnalazione di oltre venti persone, di cui quattro minorenni, alla Prefettura come consumatrici di sostanze illegali.

Grazie al fiuto dei cani antidroga “Crest”, un pastore belga malinois, e “Sirius Black”, un pastore tedesco, i finanzieri sono anche riusciti a scovare a bordo di un’auto un involucro contenente un ingente quantitativo di marijuana, con il conducente della vettura che è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria.

