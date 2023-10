È tempo di verdetti per “Rock in Contea”, collaudato appuntamento musicale che da dodici anni promuove la cultura rock ospitando sul palco di viale Repubblica gruppi provenienti da tutta l’Isola.

Sono 4 le band che sabato, a partire dalle 20, si contenderanno la finale dopo otto serate di gara alla quale hanno preso parte quattordici formazioni: gli Zero Pelo, gruppo storico della scena rock oristanese degli anni '90; The Wild Eyed da San Nicolò d’Arcidano, nati come evoluzione dei “The Hustlers”; The Wrestlers da Bonarcado, giovanissimi musicisti in costante ascesa; infine i Factory Kids da Cagliari, forti dei loro due album, l'EP "Big One" del 2019 e il recente "Factorized" del 2021.

Giurati dell’iniziativa, che gode del sostegno del Comune e della Fondazione di Sardegna, Patrick Abbate e il liutaio Fabio Montis. A condurre la serata sarà Marco Attene.

© Riproduzione riservata