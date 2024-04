Amara sorpresa, ieri mattina, per una quindicina di automobilisti che, forse per distrazione, non avevano notato i divieti di sosta lungo le vie interessate dalle operazioni di spazzamento stradale: in via Canepa e via Donizetti multe a raffica e andirivieni del carro attrezzi.

«Gli avvisi sono stati posizionati, come accade per tutta la segnaletica temporanea, con almeno 48 ore di anticipo - fanno sapere dal comando della polizia municipale - Il calendario degli interventi è stato pubblicato anche nella pagina ufficiale dell’amministrazione civica». All’arrivo della spazzatrice, molti veicoli erano parcheggiati lungo le strade, nonostante i richiami dei giorni scorsi.

«Le macchine che dovessero ostacolare gli interventi saranno multate o rimosse con un carro attrezzi - aveva avvertito l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda -. Ovviamente tutto sarà preceduto da un’adeguata azione di comunicazione nelle aree interessate, con cartelli stradali ma anche con una lettera che sarà recapitata a domicilio». Domani si prosegue in via Cimarosa e via Leoncavallo, nei prossimi giorni i mezzi di Formula Ambiente saranno impegnati in via Tasso, Gioberti, Alighieri, Sardegna, Canalis, Baldino, Einaudi, Brunelleschi, Nieddu, Amsicora, Cima e Biasi.

© Riproduzione riservata