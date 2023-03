C'è tempo fino al 31 marzo per partecipare al bando di gara europea per la gestione dei sevizi bibliotecari di Oristano e delle frazioni. Dopo la sospensione della precedente procedura per l'adeguamento al nuovo contratto collettivo nazionale Federcultura, il Comune ha pubblicato il nuovo appalto che sale da 880mila euro a un milione 62mila euro.

Un ritocco all'insù di 182mila euro in virtù dell'aumento della retribuzione dei lavoratori. L’importo a base di gara soggetto a ribasso è pari a 910mila euro: 850mila euro per il costo del personale e 59mila euro per le spese generali.

Con la nuova gestione per la biblioteca centrale dovranno essere assicurate 7.696 ore annue di apertura (148 ore settimanali per 52 settimane annue) con 4 operatori, per il servizio Mediateca 1.152 ore annue (24 ore settimanali per 48 settimane annue), mentre per le sedi decentrate di Donigala, Nuraxinieddu, Silì e Torre Grande sono previste 4.608 ore annue (96 ore settimanali per 48 settimane annue) con 5 operatori.

«Nel corso degli anni la biblioteca è diventata un punto strategico per la cultura del territorio. Per la sede centrale, attraverso questo bando vogliamo un potenziamento in termini di flessibilità e di offerta dei servizi», afferma il sindaco Massimiliano Sanna.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con partecipazione sul portale www.sardegnacat.it con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. La proposta tecnica, che comprende anche proposte innovative, prevede premialità sul punteggio finale.

