Nella notte tra domenica e lunedì, a partire dall’una, Oristano tornerà a combattere le erbacce che crescono lungo i marciapiedi cittadini. L’assessorato all’Ambiente ha infatti predisposto un nuovo ciclo di interventi di diserbo, parte di una programmazione annuale che mira a mantenere puliti e sicuri i percorsi pedonali. Si comincia dalla zona a sud di viale Repubblica, per poi proseguire in altre aree della città secondo un calendario già disponibile online.

L’operazione, spiegano dal Comune, avverrà con l’impiego di fitofarmaci, «irrorati grazie a delle campane unicamente sull’erba infestante, così da non essere dispersi sul marciapiede». Per ragioni di sicurezza sarà necessario non transitare nei tratti interessati: «I marciapiedi saranno nuovamente praticabili dopo circa un’ora», si legge nella nota.

«Il piano di diserbo prosegue seguendo una precisa programmazione annuale che interessa tutta la città e le frazioni – sottolinea l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda –. Nelle vie interessate, almeno 48 ore prima, vengono regolarmente posizionati cartelli che annunciano l’avvio delle lavorazioni. In caso di pioggia o forte vento, gli interventi saranno rinviati. Tutte le operazioni si svolgono nelle ore notturne per non interferire con la presenza dei pedoni».

