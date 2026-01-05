A Paulilatino, prima della fine dell’anno, via libera del Consiglio comunale guidato dal sindaco Domenico Gallus al Documento unico di programmazione, al piano delle alienazioni e alla ratifica di delibere della Giunta su variazioni al bilancio. Tanti i lavori in corso di realizzazione e anche i progetti per i quali ne è stato chiesto il finanziamento. In fase di realizzazione per 15 milioni di euro la manutenzione della ex 131 Bauladu-Paulilatino, 330 mila di lavori per la viabilità interna, 310 mila per interventi nel Pip e 100 mila per la realizzazione della condotta di smaltimento delle acque bianche in via D’Annunzio. Settantamila euro le somme che si stanno impiegando per interventi di recupero di aree degradate, 800 mila per la riqualificazione dell’area delle ex casermette militari, poco meno di 130 mila euro per la valorizzazione del patrimonio boschivo ed un milione di euro per la manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana ed extraurbana. Per la chiesa di San Teodoro lavori in corso per 150 mila euro, 220 mila per la messa in sicurezza dell’archivio storico, 100 mila euro per potenziare la risorsa idrica con la realizzazione di pozzi e poco meno di 600 mila euro per la riqualificazione di vari spazi dedicati all’aggregazione. Tanti i finanziamenti che sono stati inoltre chiesti e per i quali il Comune attende risposta. Nel Dup confermati gli interventi nei vari settori: assistenza sport, associazionismo, turismo, tempo libero, protezione civile, sostenibilità ad esempio.

