In Sardegna, come nel resto d’Italia, il calo del prezzo della benzina e l'aumento delle accise sul gasolio hanno, di fatto, invertito il normale trend che vedeva il costo per un pieno di verde più alto di quello del diesel.

Oggi il gasolio costa di più della benzina (ferma a 1,650 euro al litro) e in generale il prezzo medio del primo è arrivato a 1,680 euro al litro, tra i più alti d’Italia.

In Calabria il diesel si paga lo stesso tanto, in Liguria 2 centesimi in più, si arriva a 1,69 in Val D’Aosta e, rispettivamente, a 1,70 e 1,73 nelle province autonome di Trento e Bolzano.

È quanto emerge dalle medie calcolate oggi alle 8 dal Mimit (Minstero dell Imprese e del Made in Italy) sul prezzo alla pompa in autostrada e nelle altre strade statali: nell'Isola il divario tra prezzo gasolio e benzina è ora di 3 centesimi al litro.

Secondo i dati forniti c'è stata una flessione di 0.6 centesimi di euro nel divario tra la variazione del prezzo del gasolio.

