Villa Verde, martedì 6 gennaio la "Festa della Befana"Ecco il programma, a partire dalle 15.30
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sarà la “Festa della Befana”, martedì 6 gennaio, a chiudere le settimane di festività natalizie a Villa Verde. Nel spazi del centro di produzione culturale “Move the Box”, organizzato da “Palazzo d’Inverno”, con la collaborazione della Biblioteca comunale “Antoni Cuccu” e il Comune, un pomeriggio per tutte le età a partire dalle 15.30.
In programma la tombolata in compagnia, la premiazione del concorso “Sotto il Cielo Stellato: il Natale più bello”, “Sonus e Ballus in Pratza” con il fisarmonicista Nicola Tatti, sculture di palloncini e l’arrivo della Befana con brindisi e calze per tutti i bambini.