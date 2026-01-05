A Sorradile il Comune corre in soccorso della parrocchia e stanzia delle risorse per intervenire sull’orologio della torre campanaria e del sistema del rintocco delle campane. Sul tavolo del sindaco Giampaolo Loi, ai primi di dicembre, è infatti arrivata una nota del parroco che chiedeva un contributo al Comune per far fronte alla manutenzione straordinaria del campanile. E l’esecutivo ha deciso di intervenire con 10 mila euro a fronte dei 12 mila euro di spesa complessiva che si dovrà affrontare.

«La chiesa di San Sebastiano, oltre ad essere un luogo di culto, svolge anche attività di oratorio per favorire la socializzazione e l’aggregazione per tutte le fasce di età dei cittadini residenti e degli ospiti – si sottolinea nella delibera della Giunta - . La Parrocchia ha sempre fra le proprie finalità l’attività sociale ed umanitaria a favore delle persone più bisognose e della collettività locale, e svolge un ruolo importante nella salvaguardia dei monumenti che comunque sono ritenuti patrimonio collettivo».

Da qui la scelta del Comune di intervenire, «riconosciuto come l’insufficienza di mezzi della Parrocchia, costretta in via ordinaria a far fronte ai “bisogni” della Chiesa con le offerte spontanee dei fedeli, non renda possibile gli interventi strutturali di manutenzione straordinaria».

