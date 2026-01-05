Le tracce ritrovate in via Carso sgombrano il campo da qualsiasi dubbio. L’incendio che all’alba di oggi ha distrutto una Ford Ka è di origine dolosa. Qualcuno evidentemente ha voluto mandare un messaggio chiaro alla 62enne, disoccupata e proprietaria dell’utilitaria che era parcheggiata sotto casa alla periferia di Donigala Fenughedu. Sull’episodio indagano i carabinieri.

L’allarme è scattato intorno alle 5, quando alcuni residenti prima hanno sentito un boato, poi in pochi secondi si sono resi conto che in strada c’erano fuoco e fumo: un’auto era completamente avvolta dalle fiamme. Immediatamente è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano che hanno lavorato a lungo per domare il rogo. Subito dopo l’area è stata messa in sicurezza e bonificata, poi sono iniziate le verifiche per accertare l’origine dell’incendio. Durante i controlli i vigili del fuoco hanno trovato elementi e tracce importanti che provano che il fuoco è stato appiccato di proposito.

In via Carso sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per fare piena luce sull’episodio.

© Riproduzione riservata