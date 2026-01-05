Ales in festa: Andrea Scanu di Guspini ordinato sacerdote nella cattedrale della MarmillaVentinove anni, ha detto sì alla chiamata e ha abbracciato la sua scelta di vita
Ales in festa per l’ordinazione sacerdotale del diacono Andrea Scanu di Guspini. Nella cattedrale del centro della Marmilla sono convenute tutte le comunità della diocesi per partecipare all’ordine presbiteriale di Andrea Scanu , 29 anni di Guspini.
Presiede la sacra funzione l'Arcivescovo Monsignor Roberto Carboni alla presenza di tutto il clero della Diocesi. Il coro ha accompagnato la funzione religiosa. Il neo sacerdote Andrea Scanu ha detto sì alla chiamata. Emozione, sentimenti hanno accumulato la comunità presente.
La scelta di vita ha destato meraviglia fra la gente che ha accolto con emozione il dono del nuovo sacerdote.